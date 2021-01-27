Konyalı üreticilerden uyarı: Yağış olmazsa tarımsal kuraklık görülecek; bir sonraki adımı maalesef gıda krizi

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya'da ziraat odası başkanlarından kuraklık uyarısı geldi. Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız , "Önümüzdeki bir kaç aylık süreçte yeterli yağışlar olmazsa korkarız ki tarımsal kuraklık kendini gösterecektir ve bunun bir sonraki adımı maalesef gıda krizi olacaktır" dedi.

Konya'daki merkez ve ilçe ziraat odası başkanları 2020 yılı değerlendirmesi ve 2021 yılı beklentileri ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan merkez Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız, çiftçilerin 2020 yılında ciddi sorunlarla mücadele ettiğini belirtti.

Çiftçilerin kredi borçlarının arttığını belirten Yağız, şunları söyledi:

"Çiftçilerimizin geçmişten gelen borçlara 2020 yılında yaşanan finansman sıkıntıları da eklenerek çiftçimizin kredi borçları arttı. Ayrıca son yıllarda yaşanan doğal afetler başta enerji olmak üzere yüksek girdi maliyetleri gibi sorunlarla da mücadele edildi. Pandemi sürecinin zirve yaptığı aylarda sanayi yüzde 16,4, inşaat yüzde 2,3 hizmetler sektörü yüzde 24,6 küçülürken tarım sektörü yüzde 4,2 büyüme göstererek ekonominin daha da kötüye gitmesini önlemiştir."

"Su ile ilgili tüm yatırımlar öne alınmalı"

Türkiye'de yaşanan kuraklığa dikkat çeken Yağız, "2021 tarım sezonunun içinde olduğumuz şu günlerde pandemi süreci devam ederken bu olumsuz sürece birde küresel olarak yaşanan meteorolojik kuraklık eklenmiştir. Doğal afetlerden birisi olan meteorolojik kuraklık önümüzdeki birkaç aylık süreçte yeterli yağışlar olmazsa korkarız ki tarımsal kuraklık olarak kendini gösterecektir ve bunun bir sonraki adımı maalesef gıda krizi olacaktır. Ülkemizde yağışların önemli bir bölümünün düştüğü ekim kasım aylarında yağışlar normalin yüzde 50 altına düşerken ekimde sıcaklık rekor kırdı. Kuraklık böyle devam ederse bundan yeraltı ve yerüstü sularına olumsuz etkisi neticesi suya çok ihtiyaç duyan ürünlerden kaçış olabilir. Bazı ürünlerin arzında bu yıl sıkıntılar yaşanabilir. Kuraklığın had safhada yaşandığı bu dönemde suya ayrı bir başlık açılmalı su ile ilgili tüm yatırımlar öne alınmalıdır" açıklamasında bulundu.

"Çiftçi borç yükünden kurtarılmalıdır"

Çiftçi borçlarının yapılandırılması çağrısında bulunan Yağız, "Bir taraftan hazine arazileri üretime kazandırılırken diğer taraftan çiftçinin kendi toprakları bankalara ve tarım kredi kooperatifine olan borçları yüzünden hacizle karşı karşıyadır. Çiftçimizin öteden beri devam eden kredi borçlarında kapsamlı bir yapılandırmaya gidilmeli çiftçimiz borç yükünden kurtarılmalıdır. Kapsamlı bir üretim planlaması yapılmalı arz talep dengesinde maksimum oran sağlanmalıdır" diye konuştu.

"Girdiler enflasyonun çok üzerinde artış gösterdi"

Tarımsal girdi artışlarının önüne geçilmesi gerektiğini belirten Yağız sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gübre, tohum, ilaç, yem, elektrik ve sulama gibi girdiler enflasyonun çok üzerinde arttı. Özellikle gübre fiyatlarında 2020 yılına göre yüzde yetmiş ile doksanlara varan artış oldu. Tarımsal girdilerin artışlarının önüne geçilmeli, çiftçi girdi maliyetleri altında ezilmemelidir. Tarım sektörünün önemi göz önüne alınarak tarıma pozitif ayrımcılık yapılmalıdır. 2020 yılı sonunda bir kez verilen yem desteği sürekli hale getirilmeli hayvansal üretimin en önemli girdisi olan yem fiyatlarının sürekli yükselmesi sorununa çözüm bulunmalıdır. Sürdürülebilir bir et ve süt üretimi için süt fiyatı yem fiyatı paritesinin en az 1,50 oranda kalması sağlanmalıdır. Sürekli doğal afetlere maruz kalan çiftçimizin mağdur olmaması için TARSİM sigortasının prim oranları uygun hale getirilmeli sigorta sistemi tabana yayılmalı yaygınlaştırılmalıdır."