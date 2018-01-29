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Konyalı reklamcılardan TSK Güçlendirme Vakfı'na bağış

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA Reklamcılar Derneği üyeleri, TSK'nın Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için "Kızılelma yolunda bir mermi de bizden" sloganıyla kampanya başlattı

29 Ocak 2018 19:57

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA Reklamcılar Derneği üyeleri, TSK\'nın Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için \"Kızılelma yolunda bir mermi de bizden\" sloganıyla kampanya başlattı. Kampanya kapsamında 26 dernek üyesi, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı\'nın hesabına para yatırdı. 
Konya Reklamcılar Derneği üyeleri, bir bankaya gelerek, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek kampanyası başlattıklarını duyurdu. Konya Reklamcılar Derneği Başkanı Osman Yavuz, \"Kızılelma yolunda bir mermi de bizden\" sloganıyla başlatılan kampanyaya 26 üyenin maddi olarak destek verdiğini söyledi. Başkan Yavuz, \'\'Afrin operasyonu, biz bugün, bu meydanda rahat konuşabilelim, Anadolu ve İslam coğrafyasının tamamında ezanlar susmasın; diye yapılıyor. Afrin operasyonu; Suriye\'de PKK\'nın, PYD\'nin, DEAŞ\'ın, YPG\'nin zulmettiği Suriye halkı için yapılıyor. Biz de Afrin operasyonunda devletimizin yanındayız. Dernek üyelerimizin katkılarıyla maddi desteğimizi, asli olan manevi desteğimize ekleyeceğiz. Topladığımız nakdi, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı hesabına yatıracağız. Bu, bir bağıştır\'\' dedi.
Başkan Yavuz, daha sonra bankaya girerek, 26 dernek üyesi tarafından bağışlanan parayı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı\'nın hesabına yatırdı.

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