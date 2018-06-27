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Eğitim

Konyalı LGS birincisi: Bunu bekliyordum

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) tüm sorulara doğru cevap vererek Türkiye birincilerinden olan Muhammed Emir Eren, ''Bu başarıyı düzenli ve sistemli çalışarak elde ettim

27 Haziran 2018 17:43

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da, Liseye Geçiş Sınavı\'nda (LGS) tüm sorulara doğru cevap vererek Türkiye birincilerinden olan Muhammed Emir Eren, \'\'Bu başarıyı düzenli ve sistemli çalışarak elde ettim. Bunu bekliyordum\" dedi.
LGS\'de tüm sorulara doğru cevap vererek Türkiye birincilerinden biri olan Form Kampüs Koleji öğrencisi Muhammed Emir Eren, bu başarıyı beklediğini söyledi. Eren, \'\'Bu başarıyı düzenli ve sistemli çalışarak elde ettim. Bunu bekliyordum. Hedefim elektrik-elektronik mühendisi olmak\" dedi.
Anne Ayşe Eren ise, \'\'Aslında çok çalışmadı. Planlı çalıştı. Dersi, derste dinleyerek başardı. Küçük yaştan itibaren 3 yaşında bile zihinden toplayıp çıkarabilen bir çocuktu. Matematik zekası her zaman ön plandaydı. Oğlumun birinci sınıf öğretmeni, bu çocuğun ismini gün gelecek billboardlarda göreceksiniz, derdi. Öğretmenimizin yüzünü kara çıkarmadık. Emeği geçen öğretmenlerimize çok teşekkür ederim\" diye konuştu.

​ FOTOĞRAFLI

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