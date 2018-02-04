Konyalı aşıktan 'Afrin' bestesi

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'da 50 yıldır şiir yazıp, beste yapan Aşık İbrahim Demirtaş (62), Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için şiir yazarak, besteledi. Konyalı aşık, \'Zeytin Dalı\' adını verdiği bestesinde Mehmetçiğin, Afrin\'deki başarılarını vurguladı.
Konya\'da yaşayan işçi emeklisi 5 çocuk babası Aşık İbrahim Demirtaş, 50 yıldır şiir yazıp, besteliyor. Daha önce Soma\'daki maden faciası, 15 Temmuz darbe girişimi ve Van depremi gibi önemli olaylarda beste yapan Konyalı aşık, bu kez de \'Zeytin Dalı Harekatı\' için şiir yazarak, besteledi. Bestesinde askerlerin kahramanlıklarını anlattığını belirten Demirtaş, \"Oraya giden askerlerimize ve tüm ordumuza bu destanı yazdım. Onların duygularına tercüman oldum. Çok memnunum böyle bir şey yazdığım için. Askerlerimizin ayağına taş değmensin. Onlardan Allah razı olsun. Onları Cenab-ı Allah korusun. Onları ülkemize sağ salim ülkemize tekrar dönmesini nasip eylesin. Onları dualarla boş bırakmayalım. Biz onlara duacıyız\" dedi.
Zeytin Dalı
Cumhuru, paşası emir verdiler
Bu oynanan oyunları bozdular
Yılanların başlarını ezdiler
\'Zeytin Dalı Harekatı\' Afrin\'de
Peyede dize gel mehmetcik geldi
Göklerden, karadan çağlayan seldi
Fırat\'ın kalkanı dağları deldi
Zeytin dalı hayat verdi Afrin\'de
Afrin\'e, İdil\'e pusu kurulmuş
Ülkeler biçare sular durulmış
Tasmalı itlerin ipi gerilmiş
Türk ordusu selam verdi Afrin\'de
Kınalı kuzular yağız yiğitler
Anadan atadan alır öğütler
Şehit bacıları yakar ağıtlar
Koç yiğitler sofra serdi Afrin\'de
Çakallarla çevrili dört yanımız
Peygamber\'den, Osmanlı\'dan şanımız
Bayrağa renk katar şehit kanımız
Mehmetçikler canın verdi Afrin\'de
Ey şanlı ordumuz Allah bizimle
Kükremiş aslanlar gördüm gözümle
Dualar okudum hakka nazımla
Zeytin dalı filiz verdi Afrin\'de
Mehmetçikler cenk ederek yarışın
Cephelerde meleklere karışın
Zeytin dalı simgesidir barışın
Türk ordusu kucak açtı Afrin\'de
Burseya Dağı\'na bayrak yakıştı
Düşman olan aval aval bakıştı
Türkmenlerle dostluğumuz pekişti
Zeytin dalı sancak oldu Afrin\'de
Kudurdular Amerika itleri
Yal tükendi patlayacak ötleri
Sarpa sürdü batı nalsız atları
Zeytin dalı meyve verdi Afrin\'de
İbrahim der şanlı bizim ordumuz
Bayrak, vatan, namus, toprak derdimiz
Cennet gibi gül gülistan yurdumuz
Zeytin dalı kökün saldı Afrin\'de
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