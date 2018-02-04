Konyalı aşıktan 'Afrin' bestesi

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'da 50 yıldır şiir yazıp, beste yapan Aşık İbrahim Demirtaş (62), Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için şiir yazarak, besteledi. Konyalı aşık, \'Zeytin Dalı\' adını verdiği bestesinde Mehmetçiğin, Afrin\'deki başarılarını vurguladı.

Konya\'da yaşayan işçi emeklisi 5 çocuk babası Aşık İbrahim Demirtaş, 50 yıldır şiir yazıp, besteliyor. Daha önce Soma\'daki maden faciası, 15 Temmuz darbe girişimi ve Van depremi gibi önemli olaylarda beste yapan Konyalı aşık, bu kez de \'Zeytin Dalı Harekatı\' için şiir yazarak, besteledi. Bestesinde askerlerin kahramanlıklarını anlattığını belirten Demirtaş, \"Oraya giden askerlerimize ve tüm ordumuza bu destanı yazdım. Onların duygularına tercüman oldum. Çok memnunum böyle bir şey yazdığım için. Askerlerimizin ayağına taş değmensin. Onlardan Allah razı olsun. Onları Cenab-ı Allah korusun. Onları ülkemize sağ salim ülkemize tekrar dönmesini nasip eylesin. Onları dualarla boş bırakmayalım. Biz onlara duacıyız\" dedi.

Zeytin Dalı

Cumhuru, paşası emir verdiler

Bu oynanan oyunları bozdular

Yılanların başlarını ezdiler

\'Zeytin Dalı Harekatı\' Afrin\'de



Peyede dize gel mehmetcik geldi

Göklerden, karadan çağlayan seldi

Fırat\'ın kalkanı dağları deldi

Zeytin dalı hayat verdi Afrin\'de



Afrin\'e, İdil\'e pusu kurulmuş

Ülkeler biçare sular durulmış

Tasmalı itlerin ipi gerilmiş

Türk ordusu selam verdi Afrin\'de

Kınalı kuzular yağız yiğitler

Anadan atadan alır öğütler

Şehit bacıları yakar ağıtlar

Koç yiğitler sofra serdi Afrin\'de

Çakallarla çevrili dört yanımız

Peygamber\'den, Osmanlı\'dan şanımız

Bayrağa renk katar şehit kanımız

Mehmetçikler canın verdi Afrin\'de

Ey şanlı ordumuz Allah bizimle

Kükremiş aslanlar gördüm gözümle

Dualar okudum hakka nazımla

Zeytin dalı filiz verdi Afrin\'de

Mehmetçikler cenk ederek yarışın

Cephelerde meleklere karışın

Zeytin dalı simgesidir barışın

Türk ordusu kucak açtı Afrin\'de

Burseya Dağı\'na bayrak yakıştı

Düşman olan aval aval bakıştı

Türkmenlerle dostluğumuz pekişti

Zeytin dalı sancak oldu Afrin\'de

Kudurdular Amerika itleri

Yal tükendi patlayacak ötleri

Sarpa sürdü batı nalsız atları

Zeytin dalı meyve verdi Afrin\'de

İbrahim der şanlı bizim ordumuz

Bayrak, vatan, namus, toprak derdimiz

Cennet gibi gül gülistan yurdumuz

Zeytin dalı kökün saldı Afrin\'de

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