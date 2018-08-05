Konya'dan ‘yeşillik' manzaraları: Her canlı bir gün pikniği tadacaktır!

T24

Konya Karatay’da vatandaşların hizmetine açılan ‘Karaaslan Piknik Bahçesi’nin asfaltla kaplı olması ve çok az sayıda yeşillik barındırması sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

Bazı kullanıcılar, “Buraya park zaten denmez de, bahçe bile nasıl denir bilemedim” derken; bir Twitter kullanıcısı da İstanbul Zincirlikuyu’daki mezarlığın girişinde yer alan “Her canlı ölümü tutacaktır” sözünü hatırlatarak, “Her canlı bir gün pikniği tadacaktır” yorumunda bulundu.

Karatay Belediyesi'nin hizmete sunduğu, bünyesinde 100’er metrekarelik 454 adet piknik alanı ve bol bol asfalt bulunan 'Karaaslan Piknik Bahçesi'yle ilgili sosyal medyada yapılan yorumların bir kısmı şöyle: