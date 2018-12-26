Konya'daki üniversitelilerden Şanlıurfa'daki öğrencilere kıyafet yardımı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- KONYA\'da öğrenim gören 30 üniversite öğrencisi topladıkları kışlık giyecek ve kırtasiye malzemelerini, Şanlıurfa\'nın Siverek ilçesindeki ilkokul öğrencilerine ulaştırdı.

Karatay Üniversitesi\'nde 30 öğrenci sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir araya gelerek, maddi durumu iyi olmayan ilkokul öğrencilerine kışlık giyecek ve kırtasiye malzemesi toplama kampanyası başlattı. Üniversiteliler kampanya ile topladıkları giyecek ve malzemeleri, Şanlıurfa\'nın Siverek ilçesine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Dönemeç İlkokulu\'nda okuyan 100 öğrenciye ulaştırdı. Otobüslerle ilçeye gelen üniversite öğrencileri, giyecekleri ilkokul öğrencilerine tek tek giydirdi, kırtasiye malzemelerini hediye etti.

Kampanyayı düzenleyen üniversite öğrencilerinden Ayşe Mütahitoğlu, yaptıkları yardım nedeniyle mutlu olduklarını ifade ederek, \"Buradaki öğrencilere çeşitli kışlık giysiler ve kırtasiye yardımında bulunduk. Öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşıladık. Onların mutluluğuna ve heyecanına şahit olmak için geldik, biz de çok mutluyuz\" dedi. İlkokul öğrencileri ise kampanya nedeniyle üniversitelilere teşekkür etti.



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