T24 LogoT24 Logo
Spor

Milli maç öncesinde Ankara katliamında hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşunda ıslık ve tekbir

Tribünlerden "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Ya Allah Bismillah Allahuekber" şeklinde sloganları atıldı

14 Ekim 2015 01:59

A Milli Futbol takımının İzlanda ile karşı karşıya geldiği EURO 2016 Elemeleri A Grubu'na son maçı öncesinde, Ankara katliamında hayatını kaybedenler için gerçekleştirilen saygı duruşuna tribünlerdeki seyirciler katılmadı. Saygı duruşunu ıslıkla protesto eden seyirciler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Ya Allah Bismillah Allahuekber" şeklinde sloganlar attı. 

EURO 2016 A Grubu'nda mücadele veren A Milli Takım play-off'a kalması için gereken 1 puanı almak için Konya Arena'da İzlanda'nın karşısına çıktı. Milli takım oyuncuları sahaya Ankara'da yaşanan katliam nedeniyle siyah bant takarak çıktı. Maç öncesinde İzlandalı oyuncularla birlikte terörü protesto ederek 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. 

40 bin kişilik Konya Arena Stadı'nı dolduran seyirciler ise sygı duruşuna katılmayarak ıslıkla protesto etti. Sonrasında ise "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Ya Allah Bismillah Allahuekber" sloganları atıldı.

ETİKETLER

konyamilli maça mili futbol takımıeuro 2016izlandatürkiye

İlgili Haberler

Türkiye imkânsızı başardı, EURO 2016 biletini kaptı: 1-0

EURO 2016 Elemeleri A Grubu'nda son maçında İzlanda'yı ağırlayan Milli Takım, Selçuk İnan'ın golüyle, Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantiledi.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24