Milli maç öncesinde Ankara katliamında hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşunda ıslık ve tekbir

A Milli Futbol takımının İzlanda ile karşı karşıya geldiği EURO 2016 Elemeleri A Grubu'na son maçı öncesinde, Ankara katliamında hayatını kaybedenler için gerçekleştirilen saygı duruşuna tribünlerdeki seyirciler katılmadı. Saygı duruşunu ıslıkla protesto eden seyirciler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Ya Allah Bismillah Allahuekber" şeklinde sloganlar attı.



EURO 2016 A Grubu'nda mücadele veren A Milli Takım play-off'a kalması için gereken 1 puanı almak için Konya Arena'da İzlanda'nın karşısına çıktı. Milli takım oyuncuları sahaya Ankara'da yaşanan katliam nedeniyle siyah bant takarak çıktı. Maç öncesinde İzlandalı oyuncularla birlikte terörü protesto ederek 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

40 bin kişilik Konya Arena Stadı'nı dolduran seyirciler ise sygı duruşuna katılmayarak ıslıkla protesto etti. Sonrasında ise "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Ya Allah Bismillah Allahuekber" sloganları atıldı.