Konya'daki dayakçı anneye 'kişilik bozukluğu' teşhisi kondu

Konya'da 4 ve 5 yaşlarındaki öz çocuklarını sürekli dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan anneye psiyatri servisinde 'kişilik bozukluğu' teşhisi konuldu.

Habertürk'te yer alan habere göre, Numune Hastanesi'nde 15 gün tedavi olduktan sonra taburcu olan ve ilaçlı tedavisi devam eden Havva K., hakkında Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 'basit yaralama' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Olay, geçen 31 Aralık günü merkez Selçuklu İlçesi Yazır Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınları, iki yıl önce nikahsız eşinden ayrılan Havva K.'nın çocukları 5 yaşındaki Ş.A. ve 4 yaşındaki M.A.'yı sürekli dövdüğü iddiasıyla polise ihbarda bulundu. Polis tarafından gözaltına alınan Havva K., ifadesinde, "Oğlum itince yere düştü. Başını yere vurdu. Alnındaki kızarıklıklar da bu nedenle oluştu" dedi. Alınan ifadesinin ardından Havva K., savcının talimatıyla serbest bırakıldı.



Dayak görüntüleri ortaya çıktı



Havva K., çocuklarıyla birlikte evine dönünce yakınlarının gizlice çektiği dayak görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Havva K.'nın, kanepenin üzerine yatırdığı oğlu Ş.A.'ya ''Öl, geber'' diye bağırarak göğsüne ve karnına yumruk atması, bir yakının araya girmesine karşın dövmeye devam etmesi, bir ara kırılan tırnağını kontrol ettikten sonra yine dövmeye devam ettiği görüldü. Başka bir görüntüde ise Havva K.'nın elinde sopayla oğlu Ş.A.'nın ayaklarına vurduğu, "Yeter, yeter. Ben bıktım. 'Sus' diyorum. Bir ses duyayım. Bunu ağzına sokarım. Arabanın altında kalırsın inşallah. Mutlu olurum. Elime kına yakarım. Sen benim başımın belasısın. Ağlama çarparım bak" dediği de görüldü.



Kişilik bozukluğu testi



Dayak görüntülerinin ardından savcılık tarafından hakkında yeniden soruşturma açılan Havva K. polis tarafından gözaltına alındı. Havva K. polis eşliğinde ambulansla Numune Hastanesi Psikiyatri servisine kaldırıldı. Gözlem altına alınan Havva K.'ya 'kişilik bozukluğu' teşhisi kondu. Numune Hastanesi'nde 15 gün tedavi olduktan sonra taburcu edilen ve ilaçlı tedavisi süren Havva K., hakkında Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 'basit yaralama' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.





Çocuklar koruma altında



Havva K.'nın çocuklarına dayak attığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı harekete geçerek iki çocuğuda koruma altına aldı. Davaya çocuklar adına müdahahil olan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri, çocukların halen koruma altında olduğunu bildirdi.