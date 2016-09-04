Konya'daki atölye yangınında 15 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Konya'da kolonya ve temizlik ürünleri imal edilen atölyede çıkan yangında iş yeri sahibinin 15 yaşındaki oğlu yanarak hayatını kaybetti.

Habertürk'ün haberine göre, yangın, saat 12.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10420'inci sokakta meydana geldi. İddiaya göre, kolonya ve temizlik ürünleri imal edilen atölye henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Bu sırada iş yeri ortaklarından babası Mustafa Ufuk'u ziyarete gelen Muhammet Emin Ufuk (15), çıkan yangında içeride mahsur kaldı. Bu sırada çalışanların tamamı kendilerini son anda dışarıya atmayı başardı. Yangın yanıcı maddelerin etkisiyle kısa sürede büyüyerek iki katlı olan atölyenin tamamını etkisini altına aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin çalışması sırasında Muhammet Emin Ufuk'un dışarıda bekleyen ailesi ve yakınları sinir krizleri geçirdi. İçeriye girmek isteyen bazı yakınları polis tarafından güçlükle engellendi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından görevliler, Ufuk'un yanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Ufuk'un cesedi otopsi yapılmak üzere ambulansla Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.