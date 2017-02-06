T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Konya'da zincirleme kaza; 40 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var

Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor

06 Şubat 2017 12:43

Konya'da yoğun siz ve buzlanma nedeniyle 40 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralananlar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.

Konya-Ankara karayolu ASTİM Sanayi sitesi  yakınlarında, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle çok sayıda aracın karıştığı  zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, yaralılar olduğu bildirildi. Olay yerine ambulanslar sevk  edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor.

Kaza nedeniyle, karayolu ulaşıma kapandı.

Olay yeri görüntüleri:

ETİKETLER

Konyakazazincirleme kaza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24