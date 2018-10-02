Konya'da zincirleme kaza: 3 yaralı

Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Karapınar ilçesinde, üç aracın karıştığı zincirleme kazada savrulan TIR, yan yoldaki bisikletli gençlere çarptı. Kazada, TIR sürücüsü Hüseyin Çetinkaya (44) ile üniversite hazırlık kursuna giden Emrah Uslu (19) ve Ali Kalkan (18) yaralandı.

Kaza, bugün saat 14.30 sıralarında Karapınar çevre yolunda meydana geldi. Adı açıklanmayan sürücü yönetimindeki 41 AV 884 plakalı otomobil, iddiaya göre, kavşakta durdu. Bu sırada arkadan gelen Ali Karagöz (32) yönetimindeki 42 ABY 572 plakalı kamyonet, otomobile çarptı. Kamyonete de Hüseyin Çetinkaya yönetimindeki 42 E 1428 plakalı TIR çarptı. TIR, çarpmanın şiddetiyle yan yolda bisikletleriyle hareket etmeye hazırlanan Emrah Uslu ve Ali Kalkan\'ın üzerine savruldu. TIR\'ın geldiğini gören Ali Kalkan, bisikletinden atlayıp kaçmaya çalıştı. Ancak TIR, Uslu ve Kalkan\'a çarptı. TIR ardından yaklaşık 30 metre uzaklıktaki atıl, tek katlı binaya çarpıp durabildi. Kazada, TIR sürücüsü Hüseyin Çetinkaya ile Emrah Uslu ve Ali Kalkan yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Uslu, yapılan ilk tedavisinin ardından Konya\'ya sevk edildi. Emrah Uslu ve Ali Kalkan\'ın, öğle yemeğinin ardından tekrar üniversite hazırlık kursuna gitmek üzere oldukları belirtildi.

\'YEŞİL IŞIK YANIYORDU\' İDDİASI

Kamyonet sürücüsü Ali Karagöz ilk ifadesinde, yeşil ışık yandığını ve otomobilin aniden durması sonucu, çarptığını ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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