Konya'da zincirleme kaza: 1 ölü, 8 yaralı

Muhammed SIDAL- Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA) - KONYA\'nın Seydişehir ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada Yunus Emre Kaya (14) yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Seydişehir- Beyşehir yolu Kavak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Viraja, iddiaya göre, hızlı giren İlyas Kaya yönetimindeki 42 B 1805 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Yılmaz\'ın (47) kullandığı 16 J 0012 plakalı otomobile çarpıp, şarampole devrildi. Bu sırada arkadan gelen Ayşenur Çırak yönetimindeki 07 LUM 41 plakalı otomobil de Yılmaz\'ın otomobiline çarptı. Zincirleme kazada şarampole devrilen araçtaki Yunus Emre Kaya, yaşamını yitirdi. Sürücü İlyas Kaya ve Mürüvvet Kaya (29), Kemal Erdinç (14) ile diğer sürücü Mehmet Yılmaz ve yanındaki Hasan Kadir Tüfekci (26) ile sürücü Ayşenur Çırak ve araçta bulunan Şerife ve Şifa Kozanay, yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatldı.



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