Konya'da zehir tacirlerine darbe

Konya'da düzenlenen operasyonda 2 bin adet uyuşturucu hap, 100 gram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı ekipler, iki kişinin İstanbul'dan Konya'ya yolcu otobüsüyle uyuşturucu hap ile eroin getirdiği ihbarı üzerine harekete geçti.



İçinde şüphelilerin bulunduğu yolcu otobüsüne binerek takibe başlayan ekipler, Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınlarında otobüsten inen Aydın Y. ve Himmet A'yı gözaltına aldı.



Zanlıların beraberinde getirdiği 2 bin adet uyuşturucu hap ile 100 gram eroin ele geçirildi. Aydın Y. ile Himmet A, Konya Numune Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

