Konya’da yeraltı suları çekiliyor

İçme ve sulama suyunun büyük bir kısmının yeraltı sularından sağlandığı Konya’da yer atlı sularının da çekilmeye başlamasıyla susuzluk sorunu büyüyor.

Uzmanlar, son iki yılda yeraltı sularında 6 ile 10 metre arasında düşüş yaşandığının tespit edildiğini belirtti. Kuraklık tehdidi ile karşı karşıya olan Konya’da içme suyunun yüzde 80’i yeraltı sularından sağlanıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin işlettiği 52’si gözlem amaçlı 267 su kuyusu bulunuyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Tahir Akyürek, “2006 yılı ölçümlerinde Meram bölgesinde 5 metre, Selçuklu bölgesinde 4 metre, Karatay bölgesinde 3 metre düşüş yaşandı. 2007 yılında Meram bölgesinde 5 metre, Selçuklu bölgesinde 2 metre, Karatay bölgesinde 3 metre düşüş oldu.

Son 2 yılda toplam yeraltı sularında Meram bölgesinde 10 metre, Selçuklu bölgesi 'nde 6 metre, Karatay bölgesinde 6 metre düşüş oldu. Bu yılın 9 ayında da yeraltı sularında 1 ile 3 metre arasında düşüş oldu'' dedi. Kuyulardan yıllık üretilen su miktarının 54 milyon metreküp olduğunu belirten Akyürek, yağış miktarının, yeraltı su seviyesine, kısa sürede etki etmediğini söyledi.

Akyürek, “Yağışlardan beslenen yeraltı suları, bilinenin aksine topraktan çok yavaş süzülür. Bu nedenle bir mevsimin yağışlı ya da kurak olmasının yeraltı su seviyesindeki etkisi 1 ya da 2 yıl sonra ancak görülür'' dedi. 30 milyon metreküp kapasiteli, 589 kilometrekare su toplama havzasına sahip Altınapa Barajı’ndan, kentin yıllık su ihtiyacının yüzde 17’si karşılanıyor.

Yıllık 24 milyon metreküp su üretiminin sağlandığı barajda su seviyesi 5 milyon metreküpe düştü. Su miktarının 2.5 milyon metreküpe düşmesi halinde su alınamayacağını belirten yetkililer, “Baraj seviyesi yılın bu dönemlerinde düşer. Sonbahar mevsiminde alınan yağmurlarla birlikte normale döner'' dedi.