Konya'da yer yarıldı, evle araba içinde kaldı

Konya'nın Karapınar ilçesi Seyit Hacı Yaylası'nda 30 metre çapında yer yer 20 santimetre ve 1.5 metre derinliğinde oluşan obruğun içinde park halindeki otomobil ve bir kısmı yıkık kullanılmayan ev kaldı. Şans eseri can kaybı olmadı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Mehmet Okuyucu’nun haberine göre, irili- ufaklı 100'ün üzerinde obruğun bulunduğu Karapınar'ın 12 metre kuzeyindeki Seyit Hacı Yaylası girişinde saat 02.00 sıralarında yaklaşık 30 metre çapında yer yer 20 santimetre ve 1.5 metre derinliğinde yeni bir obruk oluştu. Obruğun içinde ise 50 yaşındaki çiftçi Burhan Gültekin'e ait park halindeki otomobil ile kullanılmayan 2 odalı ev kaldı. Polis obruk çevresinde güvenlik önlemi aldı. Obruğun yaklaşık 30 metre ilerisinde ise yerleşim yerlerinin başlaması halkı tedirgin etti. Sabah tarlayı sulamaya gitmek için uyandığında durumu fark ettiğini belirten Gültekin, şöyle dedi:

" Gece elektrikler kesikti. Sabah uyanıp, tarlaya gitmek için arabanın başına geldiğimde, aracın ve kullanmadığımız evin obruk içinde kaldığını gördüm ve çok şaşırdım. Şan eseri obruk çok fazla derin değildi. Diğer obruklara baktığımızda 20 - 50 metre derinliklerinde obruklar var. Öyle olsa araç ve evi yutmuştu."

Karapınar da ise irili ufaklı 100'ün üzerinde obruk bulunuyor. Obruk; yatay veya yataya yakın tabakalı kireçtaşlarında bulunan yeraltı nehirlerinin veya aktif mağara tavanlarının çökmesi sonucu oluşmuş baca veya kuyu görüntüsü veren derin çukurluklar olarak biliniyor.