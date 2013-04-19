Konya'da yangın: 3 ölü 2 yaralı

Karapınar ilçesine bağlı Hotamış beldesinde, ilk belirlemelere göre, bir evde çıkan yangında 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Hotamış Belde Belediye Başkanı Mehmet Özüdoğru, Şabanlı Mahallesi'nde Emin Yemiş'e ait kerpiç evde yangın çıktığını söyledi.

Karapınar ve Hotamış itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının söndürüldüğünü anlatan Özüdoğru, "Komşuları, önce bir patlama sesi duyduklarını söylüyor. Ekipler, evde 3 cesetle karşılaştıklarını belirtti. Ölenlerden birinin de ev sahibi Emin Yemiş olduğunu öğrendik" dedi.

Belediye Başkanı Özüdoğru, olayda yaranan 2 kişinin ise Konya'daki hastanelere sevk edildiğini bildirdi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.