Konya'da vaşak gizemi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bir vaşak, ölü olarak bulundu.



Seydişehir Belediye Başkanı İbrahim Halıcı ve şoförü İsmail Uslu tarafından, Yeniceköy yakınlarında yol kenarında bulunan vaşağın vücudunda yara izi olmadığı belirtildi.



Kedigillerden olan vaşağa daha önce bu bölgede hiç rastlanmadığını belirten vatandaşlar, şaşkın olduklarını söylediler.



Nesli tehlikede



Dünya Doğayı Koruma Birliğince "Nesli Tehlikedeki Türler" arasına alınan vaşaklar, Türkiye'de Karadeniz, Marmara, Akdeniz ve İç Anadolu'da ender olarak görülüyor.



Genel olarak geceleri avlandığı için doğal ortamda çok fazla görünmeyen vaşaklar, ağaçsız açık alanlarda, insanların yerleşim yerlerinden mümkün oldukça uzakta, kayalık ve dağlık bölgelerde yaşıyor.



İnsanlara saldırmayan vaşaklar, Şubat ile Nisan aylarında çiftleşiyor. Vaşakların gebelik süresi 10 hafta sürüyor, genel olarak 2-3 yavru doğuyor. Vaşaklar ortalama 10-12 yıl yaşıyor.