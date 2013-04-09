Konya'da çifte ölümde cinnet şüphesi

Konya'da çiftçi Hüseyin Özkan ve eşi Hatice Özkan evlerinde ölü bulundu. Hüseyin Özkan'ın cinnet geçirerek eşini ve kendini öldürdüğü düşünülüyor.

Ereğli’den eve dönen Zuhal Özkan, annesi Hatice ve çiftçi babası Hüseyin Özkan’ın evde olmadığını fark edince mutfağa yöneldi. Zuhal Özkan, mutfağa gittiğinde anne ve babasını kanlar içinde yerde buldu.

Özkan’ın çığlıkları üzerine eve gelen komşuları jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi. Sağlık görevlileri, Özkan çiftinin öldüğünü açıkladı. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede Hüseyin Özkan’ın vücudunda 12 bıçak, Hatice Özkan’ın da boynunda balta darbesi olduğunu saptadı.

Hüseyin Özkan’ın geçirdiği cinnet sonucu eşini baltayla öldürdükten sonra aldığı bıçağı defalarca vücuduna sapladığı üzerinde duran jandarma, cinayet ihtimalini de araştırıyor.

Özkan çiftinin cesetleri, otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Soruşturma sürdürülüyor.