Konya'da uyuşturucu operasyonu

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir eve yapılan baskında 1.5 kilo kubar esrar ele geçirildi. 26 yaşındaki Kemal Ç. gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri merkez Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi\'nde bir adreste uyuşturucu madde bulunduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler akşam saatlerinde eve baskın düzenledi. Evdeki kovanozların içerisinde 1.5 kilo kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Kemal Ç. ifadesinde, \"Kullanıcıyım. Uyuşturucuya para yetiremiyorum. Ben de kendim ekip yetiştiriyorum\" dedi. Soruşturmaya devam ediliyor.



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