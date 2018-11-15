Konya'da üst geçidin merdivenleri çöktü: 1'i çocuk 2 yaralı

Konya’da yaya üst geçidinin merdivenlerinin çökmesi sonucu 1’i çocuk 2 kişi yaralandı. Olayın ardından çevreyolu ulaşıma kapatıldı.

Konya’nın Selçuklu ilçesi Beyşehir Çevreyolu Caddesi okullar bölgesindeki yaya üst geçidin merdivenleri çöktü. Olay sırasında merdivenlerde olan 1’i çocuk 2 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, ambulans ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

İnceleme yapan itfaiye ekibi, enkaz altında kimsenin olmadığını tespit etti. Merdivenlerin olaydan kısa bir süre önce çevrede bulunan okullardaki öğrencilerin geçtiği sırada çökmemesi ise olası bir faciayı önledi.

Köprünün çökme ihtimaline karşı çevreyolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. (DHA)