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Yaşam

Konya'da trafik kazası: 4 ölü

Konya-Akrasay karayolunda refüje giren otomobil, buradaki beton menfeze saplandı. Kazada, aynı aileden 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti

15 Mayıs 2013 00:35


Konya'da kontrolden çıkan bir otomobil, yaklaşık 1 metre derinliğindeki refüje girdi. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin aynı aileden olduğu öğrenildi.

Konya-Akrasay karayolunda refüje giren otomobil, buradaki beton menfeze saplandı. Kazada, aynı aileden 4 kişi olay yerinde öldü.

Fahri Yılmaz (49) idaresindeki otomobil, Konya-Aksaray karayolunun 32. kilometresinde, henüz belirlenemeyen nedenle, yaklaşık bir metre derinliğindeki refüje girdi. Araç, daha sonra köprünün başladığı noktada bulunan beton menfeze saplandı.

Çarpmanın etkisiyle, aracın ön kısmının menfezin içine girdiği kazada; sürücü ile otomobilde bulunan, aynı aileden İsmigül (48), Hüseyin (70) ve Hatice Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.
Ailenin, Hüseyin Yılmaz'ın ayağındaki rahatsızlığın tedavisi için Konya'ya geldiği; kazanın da Aksaray'a dönüş yolunda gerçekleştiği öğrenildi.

Öte yandan cenazeler, otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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