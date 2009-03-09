Konya'da tapu operasyonu

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe Tapu Müdürlükleri'ne operasyon düzenlerken 2 tapu müdürü, memurlar ve bazı esnafı gözaltına aldı.



Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah Konya merkez başta olmak üzere Karapınar ve Emirgazi İlçesi'nde eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Baskınlarda Karapınar ve Emirgazi ilçeleri Tapu Müdürleri ile buralarda çalışan bazı memurlar ve ilçe esnafından çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun sürdüğü, açıklamanın daha sonra yapılacağı açıklandı.

