Konya’da Suriyelilerin evi taşlandı!

Konya’nın Beyşehir İlçesi’nde köpeğe tekme atma yüzünden çıktığı ileri sürülen 1’i Suriyeli 2 kişinin öldüğü, 3 Suriyelinin de yaralandığı olayın ardından ilçe karıştı. Kavgada yaşamını yitiren 18 yaşındaki Mehmet Bayraktar’ın ailesi, "Bugüne kadar Beyşehir halkının sevgiyle kucakladığı Suriyelilerin" artık ilçeden gitmesi gerektiğini söyledi. Yaklaşık 900 Suriyelinin yaşadığı Beyşehir’de olayın ardından kaldıkları evlerin taşlandığı belirtilen Suriyeliler ilçeden ayrıldı.

Birgün’ün haberine göre, Beyşehir’de geçen cumartesi günü iddiaya göre Suriyelilerin sokak köpeğini tekmelemesi yüzünden çıkan ve 2 kişinin öldüğü 3 kişinin de yaralandığı bıçaklı kavganın ardından, ilçede gerginlik sürüyor. Polisin olayın ardından aldığı geniş güvenlik önlemi ilçe genelinde devam ediyor. Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) ve Konya’dan takviye olarak gelen yaklaşık 400 polis, kentin farklı noktalarında olası bir gerginliğe karşı hazırda bekletiliyor.

Evleri taşlandı

Yaklaşık 900 Suriyelinin yaşadığı Beyşehir’de olayın ardından kaldıkları evlerin taşlandığı belirtilen Suriyeliler ilçeden ayrıldı. Bazıları da kaldıkları evlerden dışarı çıkmadı.

Evlerinde taziyeleri kabul edip, yakınlarıyla acılarını paylaşan ölen Mehmet Bayraktar’ın ailesi ise, başka canların yanmaması için önlem alınmasını istedi. Ölen gencin dedesi Mehmet Bayraktar, ”Acımız büyük. Bir hiç uğruna oğlumuzu yitirdik. Beyşehir halkı olarak Suriyelilerin aç ve açıkta kalmaması için koşturduk. Ancak onların yaptıkları ortada. Artık Suriyelilere çözüm bulunmasını, hatta ilçeden göç etmelerini istiyoruz. Çünkü bizim canımız yandı, başka canlar yanmasın. Suriyelilerin ne yapacağı belli değil” dedi.

“Artık burada oturmalarını istemiyoruz”

Olayın ardından bir grup tarafından Suriyeli ailelerin kaldığı evlerin taşlandığı binanın altında işyeri bulunan Mustafa Sevimli, Suriyelilerin artık tehlike arz etmeye başladığını ileri sürdü.

Suriyelileri mahallede kabul ettiklerini öne süren Sevimli, "Ama şimdi tedirginiz. Artık burada oturmalarını istemiyoruz. Suriyeliler, buraya misafir olarak gelmişler ve misafir gibi olmalarını istiyoruz. Biz de misafirperverliğimizi yaparız. Ama çılgınlık yaparlarsa da Beyşehirliler arkasında durmaz bunların. Bugüne kadar da Beyşehirliler, sevgiyle kucakladı ”dedi.

Yine aynı binanın altında işyeri bulunan Ömer Duran, devletin duruma çözüm bulması gerektiğini ifade ederek, ”Bizim sevgimizi kötüye kullandılar. Devletin gerekli cezayı vermesi lazım. Aksi halde halk bu olaya girerse, iş çığırından çıkar. Bu binada oturanlar, en üst kata toplanmış durumdalar. Ev sahibi de artık çıkartmak istiyor. Artık bizler de burada esnaf olarak zarar görmeye başladık. Olay günü Suriyelilerin evlerine basmak için kapıları zorladılar. Biz esnaf olarak zor engelledik ”diye konuştu.

Olayın ardından gözaltına alınan 8’i Suriyeli 15 kişinin sorgusu sürüyor. Olayda ölen Suriyeli İbrahim El Ali’nin cenazesinin ise halen morgda olduğu ve cenazeye sahip çıkan olmazsa, kimsesizler mezarlığına defnedileceği belirtildi.