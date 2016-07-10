Konya'da Türklerle Suriyeliler arasında "Köpeğe niye tekme attın?" kavgası; 3 ölü, 2 yaralı!

Konya'nın Beyşehir İlçesi'nde iddiaya göre sokak köpeğini tekmelediği ileri sürülen Suriyelilerle çıkan kavgada, 18 yaşındaki Mehmet Bayraktar ile soyadı öğrenilemeyen Suriyeli 21 yaşındaki İbrahim bıçaklanarak öldürüldü. Olayda Suriyeli 3 kişi de bıçakla yaralandı. Hastane önünde toplanan ve acil servise girip yaralı Suriyelilere saldırmak isteyen Mehmet Bayraktar’ın yakınlarını polis güçlükle engelledi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Beyşehir İlçesi'nin Prof. Dr. Yılmaz Muslu Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Bayraktar, iddiaya göre Suriyeli 4 kişilik grup sokak köpeğini tekmeleyince 'Köpeğe niçin tekme attınız' diyerek uyarıda bulundu. Bunun üzerine 4 Suriyeli ile Bayraktar arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine iddiaya göre iki taraf da birbirine bıçakla saldırdı. Kavgada Mehmet Bayraktar ile soyadları belirlenemeyen Suriyeli İbrahim ve 20 yaşındaki Kasım ile 26 yaşındaki Abdullah Muhammed ve 22 yaşındaki Ahmed Sadi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbine saplanan bıçak darbesiyle yaralanan Mehmet Bayraktar ile Suriyeli yaralılardan İbrahim ameliyat sırasında öldü. Suriyeli yaralılardan biri Konya'ya götürüldü.

Kalabalığı çevik kuvvet ve jandarma engelledi

Olayı duyan Mehmet Bayraktar'ın yakınları hastane önünde toplandı. Kalabalık, hastaneye girip, yaralı Suriyelilere saldırmak istedi. Ancak polis engel oldu. Kalabalığın sayısı bir anda artınca bu kez jandarmadan takviye kuvvet çağrıldı. Kalabalığın hastaneye girmekte ısrar etmesi üzerine polis, biber gazıyla müdahalede bulundu. Ardından da Konya kent merkezinden çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi takviye olarak çağrıldı. Polis ve jandarma hastanenin acil servisi önünde önlem aldı.

Polis aracına saldırdılar

Hastanede kalan Suriyeli 2 yaralının da can güvenliği nedeniyle Konya'ya sevk edilmesine karar verildi. Ancak öfkeli kalabalık yaralıların hastaneden çıkmasına izin vermeyince, iki yaralı hastanenin arka kapısında bekleyen sivil plakalı polis aracına bindirilip, hastaneden uzaklaştırılmak istendi. Durumu fark eden kalabalık, bu kez sivil polis aracına tekme ve yumruklarla saldırdı. Polis, gruba biber gazıyla müdahalede bulundu. Gazdan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırılırken, hastaneden sivil polis aracıyla çıkarılan Suriyeli 2 yaralı, ilçe merkezi dışında ambulansa alınıp, Konya'daki hastanelere götürüldü.

Beyşehir'deki olaylar sabah saatlerine kadar devam etti. Sabahın ilk ışıklarıyla kalabalıktan bazıları hastane önünden ayrılırken, bir kısmı da beklemeye devam etti.

Beyşehir Kaymakamı Muzaffer Başıbüyük ile İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, hastaneye gelip, incelemede bulundu.

Beyşehir’de polisin aldığı yoğun önlemler devam ediyor.