Konya'da, Suriyelilerin ev ve işyerlerine saldırıya 15 gözaltı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da, Suriye uyruklu sığınmacıların ev ve işyerlerine düzenlenen taş ve sopalı saldırıyla ilgili 15 kişi gözaltına alındı.

Olay, geçen cuma günü saat 20.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şems Tebrizi mahallesinde meydana geldi. Bölgede bir grup, mahallede oturmasını istemedikleri Suriyelilere ait ev ve işyerlerine taş ve sopalarla saldırdı. Camları kıran saldırganlar, ev ve işyerlerine girip, eşyaları dağıttı. İhbar üzerine mahalleye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesiyle saldırganlar sokak aralarına kaçarak dağıldı. Olayda 20 ev ve işyeri zarar gördü, Suriye uyruklu bir kişi de başına aldığı darbe sonucu yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Bölgedeki 50\'ye yakın güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceleyen polis, olaya karışan 15 kişiyi \'Mala zarar vermek\' suçundan gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.



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