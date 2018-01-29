T24 LogoT24 Logo
Gündem

Konya'da sudan zehirlenme şüphesiyle 129 kişi hastaneye kaldırıldı (2)

KOSKİ: ŞEBEKE VE DEPODA SU SAĞLIĞI AÇISINDAN OLUMSUZ DURUM YOK  Konya'da bir mahallede içtikleri sudan zehirlendikleri şüphesiyle 129 kişi hastaneye kaldırıldı

29 Ocak 2018 23:32

KOSKİ: ŞEBEKE VE DEPODA SU SAĞLIĞI AÇISINDAN OLUMSUZ DURUM YOK 
Konya\'da bir mahallede içtikleri sudan zehirlendikleri şüphesiyle 129 kişi hastaneye kaldırıldı. Mahalle sakinleri, rahatsızlanan kişi sayının 300\'ün üzerinde olduğunu öne sürerken, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, hastalara gastroenterit (ishal) teşhisi konulduğunu, içme suyunda yapılan tetkiklerde ise herhangi olumsuz bir bulguya rastlanmadığını açıkladı.
Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) Genel Müdürlüğü de, şebeke ve depoda su sağlığı açısından  olumsuz bir durumun olmadığını açıkldı. KOSKİ\'den yapılan açıklamada, \'\'Selçuklu ilçesi Tatköy Mahallesi’nde yaklaşık 300 vatandaşın şehir şebeke suyundan zehirlendiği iddiası üzerine ekiplerimiz tarafından şebeke ve depolarda ayrıntılı inceleme yapılmış, gerekli numuneler alınmış ve tetkik edilmiştir. Her olasılığa karşı Tatköy su şebekesi ve deposunda su sağlığı açısından gerekli çalışmalar yapılmıştır. Analizler sonucunda Tatköy şebeke suyunda ve depolarda su sağlığı açısından herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.\'\' denildi. 
GÖNÜL RAHATLIĞIYLA MUSLUK SUYUNU İÇEBİLİRLER
306 noktada belli periyotlarda günlük, haftalık ve aylık olarak fiziksel-kimyasal ve bakteriyolojik numunelerin alınarak akrediteli KOSKİ laboratuvarında takip  edildiği belirtilen açıklamada, \'\'Tatköy halkı gönül rahatlığıyla musluk suyunu içebilirler\'\' denildi.

 

 

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KOSKİVE DEPODA SU SAĞLIĞI AÇISINDAN OLUMSUZ DURUM YOK  KonyaSağlık MüdürlüğüKonya SuKanalizasyonKOSKİ Genel MüdürlüğüTatköy MahallesindeHerTatköyAnalizlerRAHATLIĞIYLA MUSLUK SUYUNU

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24