T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Konya'da site otoparkındaki 16 aracın üzerine mermi bırakıldı

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

20 Ocak 2018 17:06

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesindeki bir sitenin otoparkında bulunan 16 aracın üzerinde, tabanca mermileri bulundu.

Kosova Mahallesi'ndeki bir sitede oturan Mehmet Eken, eşiyle birlikte aracına bindiğinde, otomobilin cam sileceği üzerine bırakılmış tabanca mermisi olduğunu fark etti. Eken'in ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, site otoparkında bulunan 15 aracın daha üzerine aynı mermilerden bırakıldığını belirledi.

Araçlar üzerinde inceleme yapan ve mermilere el koyan polis ekiplerinin, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Daha önce de yaşanmış


Mehmet Eken, gazetecilere yaptığı açıklamada, benzer bir olayın daha önce de yaşandığını belirterek, kooperatif aracılığıyla aldıkları evlerinden çıkarılmak istendiklerini, mermilerin kendilerine gözdağı verilmek amacıyla bırakılmış olabileceğini ileri sürdü.

ETİKETLER

Konyasilahmermi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24