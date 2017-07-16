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Konya'da silahlı kavga: 1 ölü

Sokak ortasında tüfekle göğsünden vuruldu

16 Temmuz 2017 14:17

Konya'da sokak ortasında bugün çıkan kavgada tüfekle göğsünden vurulan 31 yaşındaki Mahir Tılısbık, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis, olaya karıştığı iddia edilen Tılısbık'ın arkadaşları B.Ö. ve A.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, bugün saat 07.00 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Yazır Mahallesi Şafak Caddesi'nde meydana geldi. Mahir Tılısbık, iddiaya göre arkadaşları B.Ö. ve A.Y. ile belirlenemeyen nedenle kavga etti. Kavga sırasında arkadaşları otomobilden aldıkları tüfekle Tılısbıka  ateş açtı. Göğsünden yaralanan ve kanlar içinde kalan Tılısbık, çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tılısbık, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, olaya karışıp otomobille kaçtığı ileri sürülen B.Ö. ve A.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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