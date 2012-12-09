Konya'da servis otobüsü devrildi; 22 kişi yaralandı!

Konya'da öğrencileri taşıyan servis otobüsünün devrildi. Kazada 21'i öğrenci 22 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Konya-Afyonkarahisar karayolununun 40'ncı kilometresinde meydana geldi.

Gezi için gittikleri Bursa'dan dönen ve içinde 21 kız öğrencinin bulunduğu 42 ATB 59 plakalı otobüs, iddialara göre, sürücü Reşat Boğa'nın (59), direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Devrilerek yan duran otobüste bulunan öğrenciler ve otobüs sürücüsü kaza sonrası hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine yaralıların ihbarı üzerine çok sayıda ambulans sevkedildi. Ambulanslara alınan yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öğrenciler, ambulansa ayakta binerek hastaneye götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.