Konya'da 'Şeb-i Arus' töreni için otellerdeki doluluk oranları arttı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da Mevlana\'nın ölüm yıldönümü nedeniyle her yıl 7 Aralık\'ta başlayan anma etkinliği, 17 Aralık\'ta \'Düğün gecesi\' anlamına gelen \'Şeb-i Arus\' töreniyle sona eriyor. Şeb-i Arus’a sayılı günler kala otellerdeki doluluk oranları artıyor. Türkiye Seyahat Acentacıları Birliği Konya Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Kazım Yanar, otellerdeki doluluk oranlarının yüzde 55’lere ulaştığını belirterek, otel fiyatlarında iddiaların aksine yüzde 100’lük, yüzde 200’lük artışlar olmadığını söyledi.

Mevlana\'nın ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma etkinlikleri, her yıl 7 Aralık günü \'Hoşgörü ve Sevgi\' yürüyüşle başlayıp, 10 gün boyunca konferans ve sema gösterisiyle devam ediyor. Mevlana, ölümünün ardından ağlanması ve yas tutulmasını istemediği, çok sevdiği \'Hakk\'a\' kavuştuğundan sevinç ve kutlama yapılmasını istediği için anma programı, \'Düğün Gecesi\' anlamına gelen \'Şeb-i Arus\' törenleriyle sona eriyor. Şeb-i Arus’a sayılı günler kala otellerdeki doluluk oranları artıyor. Türkiye Seyahat Acentacıları Birliği Konya Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Kazım Yanar, törenlerin 10 gün sürdüğünü, şimdiden o tarihlerin rezervasyonunun yapıldığını ve şu an itibariyle de doluluk oranının arttığını belirtti. Şeb-i Arus törenleri sırasında otel konaklama fiyatlarının artırıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını da vurgulayan Yanar, şöyle dedi:

\"\'Otellerimiz dolmaya başladı. Şeb-i Arus dönemlerinde Konya’da oteller ve lokantalar çok yüksek fiyatlarda sunum yapıyor diye bir algı var. Öyle bir durum kesinlikle yok. Dünyanın her tarafında fuarlar bu tür festivaller ve organizasyonlarda yüzde 20’lik, 30’luk fiyat artışı mutlaka olur. Buda normal zaten. Ama kamuoyunda bilinen yüzde 100’lük yüzde 200’lük artışlar otellerimizde kesinlik yok.”

\"GEÇEN SENEYE GÖRE ARTIŞ VAR\"

Geçen seneye göre bu yıl ilginin biraz daha arttığını belirten Yanar, “Geçen sene malum sorunlu bir yıldı ülkemiz için. İnşallah o günleri bir daha yaşamayız. Bu sene geçen yıldan biraz daha iyi görünüyoruz. Geçen seneye göre biraz daha artış var.\'\' dedi.

\'ŞEB-İ ARUS\' SADECE SEMA GÖSTERİSİ DEĞİLDİR

Şeb-i Arus\'un sadece sema gösterisinden ibaret olmadığını 10 günlük bir süreç olduğunu da belirten Yanar, “Anma töreni 10 güne yayılan bir program. Aralık ayının 7’sinde başlayıp, 17’sine kadar devam eder. Kamuoyunda anma etkinliklerinin sadece Şeb-i Arus törenlerinden ibaret olduğu ve o törenlerde sema gösterisi yapıldığı algısı var. Şeb-i Arus ve anma törenleri sadece sema gösterisinden ibaret değil. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü\'müzün, üniversitelerimizin, Büyükşehir Belediyemizin ve ilçe belediyelerimizin yaptığı 100’e yakın program, sunumlar, konferanslar, tiyatrolar var.\'\' dedi.

FOTOĞRAFLI