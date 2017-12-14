Konya'da park halindeki araçta erkek cesedi bulundu

Konya'da, park halindeki bir otomobilde erkek cesedi bulundu.

Merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Kanal Caddesi'nde park halinde bulunan 42 HT 905 plakalı otomobil içerisinde bir kişinin yarı çıplak, hareketsiz halde yattığını gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü koltuğunda bulunan kişinin öldüğünü belirledi.

Polis, yaptığı incelemede ölen kişinin, hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan kaydı bulunan Murat Kagır (21) olduğunu tespit etti.

Kagır'ın 2 gün önce babasına ait otomobille evden ayrıldığı, o günden bu yana kendisinden haber alınamadığı öğrenildi.

Ceset, incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.