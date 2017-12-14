T24 LogoT24 Logo
Gündem

Konya'da park halindeki araçta erkek cesedi bulundu

Araçta cesedi bulunan kişinin, poliste kaydı bulunan Murat Kagır olduğunu tespit etti

14 Aralık 2017 22:40

Konya'da, park halindeki bir otomobilde erkek cesedi bulundu.

Merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Kanal Caddesi'nde park halinde bulunan 42 HT 905 plakalı otomobil içerisinde bir kişinin yarı çıplak, hareketsiz halde yattığını gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü koltuğunda bulunan kişinin öldüğünü belirledi.

Polis, yaptığı incelemede ölen kişinin, hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan kaydı bulunan Murat Kagır (21) olduğunu tespit etti.

Kagır'ın 2 gün önce babasına ait otomobille evden ayrıldığı, o günden bu yana kendisinden haber alınamadığı öğrenildi.

Ceset, incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

 

ETİKETLER

konyacesetarabaMurat Kagırpolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24