T24 LogoT24 Logo
Gündem

Konya'da otobüs şarampole devrildi: 38 yaralı

KONYA, (DHA)- KONYA'da buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi, kazada 38 kişi yaralandı

19 Ocak 2018 14:13

KONYA, (DHA)- KONYA\'da buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi, kazada 38 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 04.30 sıralarında Konya- Afyonkarahisar karayolunun 30\'uncu kilometresinde meydana geldi. Bedih Üzmelih\'in kullandığı Has Turizm\'e ait 31 GZ 369 plakalı yolcu otobüsü, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Üzmelih ile birlikte 38 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.  
Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KONYA DHA KONYAKazaKonya AfyonkarahisarBedihHas TurizmGZKazadaYaralılarFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24