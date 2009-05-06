Konya'da Okyanus davasında 3'üncü gün

Konya'da Okyanus Şirketler Grubu'na yönelik yapılan operasyonda yakalanıp tutuklanan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Argun ile Konya Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Okudan'ın da aralarında bulunduğu 234 sanıktan tutuklu olan 44 sanığın yargılanmasına devam edildi. Davaın 3'üncü gününde örgütün 5 lider yardımcısından 3'ü ile örgütle bağlantılı şirketlerin sahiplerinin savunmaları alındı. Mahkeme kararı olmadan telefonlarının dinlendiğini iddia eden sanıkların polisce gizli kamerayla görüntülerinin de çekildiği ortaya çıktı. Şu ana kadar 44 tutuklu sanıktan 37'sinin savunması alındı.



Girdikleri ihalelere fesat karıştırarak devleti 350 milyon lira zarara uğrattıkları iddia edilen şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Argun ile Konya Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Okudan'ın da aralarında bulunduğu 234 sanıktan tutuklu olan 44 sanığın savunmalarının alınmasına devam edildi. Bugün öğle saatlerine kadar lider yardımcıları Hayri Yıldıray Kocamaz, avukat İlker Tudan ve Osman Şensoy ile birlikte 5 sanığın savunması alındı. Okyanus Şirketler Grubu'nun hukuk danışmanı da olan İlker Tudan, danışmanlığının yanısıra istisnai durumlarda ise ihalelere katıldığını ayrıca ihalelerin hukuki yönlerine baktığını söyledi. Okyanus Şirket Grubu'na bağlı İdeal Güvenlik Şirketi'nin sorumlusu da olan örgütün lider yardımcılarından emekli başkomiser Osman Şensoy da 20 yıl emniyet teşkilatına hizmet ettikten sonra emekli olduğunu belirterek, ``İş teklifi üzerine 2005'te İdeal Güvenlik Şirketi'nde yönetici olarak çalışmaya başladım. İhalelere şirket adına katıldım. Benim lider yardımcısı olduğum yönünde iddianamede hiç birşey yoktur. Nusret Argun'dan almış olduğum bir talimat yoktur. Kendisine de herhangi bir bilgi vermiş değilim. Eylemim de yoktur. Hiçbir telefon konuşmam yoktur. Hiçbir şirketle de ortaklığım yoktur, maaşlı olarak çalışmaktayım'' dedi.



Mahkeme Başkanı'nın, gizli izleme görüntülerini sorması üzerine Şensoy, ``Ben sadece güvenlik ihalelerini takip ediyorum. Diğer ihalelerle bağlantım yoktur. Elemanları denetlemeye gittiğimde hastane bahçesinde, ya da bine içinde görüntülerimi çekmişler. Çekilen görüntüler için, `Kooridorda yürüyor, çay ocağına gidiyor' demişler. Bu görüntülerde suç unsuru yok'' diye cevap verdi. Girdiği ihalelerle ilgili tek tek açıklamada da bulunan Şensoy, ``İhalelere fesat karıştırmadım, usulsüzlük yapmadım. 1 yıldır telefonlarım dinleniyor, kanunlara aykırı bir tek eylemim yoktur. Suç işlediğimi kabul etmiyorum. Cilt kanseriyim. Tedavi görüyorum'' diyerek tahliyesini istedi.



Okyanus Şirketler Grubu yönetim kurulu üyesi ve örgütün lider yardımcısı olmakla suçlanan Hayri Yıldıray Kocamaz, İdeal ve Net Özel Güvenlik Şirketleri'nin kurucusu ve ortağı Mehmet Erdoğan ile Uğur Petrol Şirketi'nin ortağı Uğur Çelik ise suçlamaları kabul etmedi. Duruşmaya devam ediyor.