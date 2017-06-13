Konya'da okul müdürü sınıfları kız-erkek diye ayırdı

Konya'da Konevi Anadolu Lisesi'nin web sitesinden "2017-18 yılından itibaren kız-erkek öğrenciler ayrı sınıflarda eğitime devam edecek" duyurusu sosyal medyada tartışma yarattı. Okul Müdürü Ömer Faruk Özarslan, velilerden gelen talep üzerine böyle bir karar alındığını ve uygulamanın siyasi, ideolojik ve dini boyutu olmadığını, tamamen eğitimin başarısını artırmaya yönelik olduğunu ileri sürdü. İl Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlattı.

"Pilot uygulama olarak daha önce kız ve erkek sınıflar oluşturuldu"

Okulda 740 öğrencinin eğitim gördüğünü ve bu öğrencilerin yüzde 60'ının kız olduğunu söyleyen Okul Müdürü Ömer Faruk Özarslan, velilerden gelen istek üzerine geçen yıl ikinci dönem pilot olarak birer sınıfı kız ve erkek öğrenci olarak ayrı oluşturduklarını söyledi.

Yine velilerin isteği doğrultusunda, bu yıl da, kız ve erkek öğrenci sınıflarını ayrı oluşturmayı planladıklarını belirten Özarslan, "İsteyen öğrenci karma sınıfta, isteyen öğrenci ayrı sınıflarda okuyabilecek'' dedi. Yapılan uygulamanın eğitim amaçlı olduğunu ileri süren Özarslan, şunları söyledi:

"Amaç eğitim"

"Velilerin talepleri vardı. Geçen yıl ikinci dönem pilot olarak uyguladık. Bir erkek, bir kız sınıf olarak uyguladık. Karma sınıflarımızda var. İsteyene karışık sınıf, isteyen ayrı sınıfta veririz dedik. Eğitim amaçlı yapılan bir uygulama. Sıkıntı yok aslındı. Geçen yıl erkek sınıfta bunun başarısını gördük. Bir öğrencimiz normal meslek liselerinde yapılan 3D yazıcı var. Öğrencimizin birisi onu yaptı, İstanbul'da bilim fuarın da sergiledik. Gerçekten akademik başarıyı artıracak bir çalışma. Faydalarını görüşürüz aslında. Yoksa oluşan siyasi, ideolojik ve dini boyutu yok. O yönde de bakmıyoruz, bakamayız da."

Okulda sınıflarda bu tür uygulamayı yapma yetkisinin olduğunu savunan Özarslan, duyuruyu gelen tepkiler üzerine kaldırdıklarını, Milli Bakanlığı'nın da bu konu hakkında kendilerinden açıklama istediklerini sözlerine ekledi.

Soruşturma başlatıldı

İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy ise konu hakkında soruşturma başlatıp, duyuruyu okulun web sitesinden kaldırdıklarını belirterek, şöyle konuştu:

''Yönetmelik hükümlerine aykırı bir durum. Konuyla ilgili okula inceleme ve soruşturma başlattık. Ne ilçe, ne de il Milli Eğitim Müdürlüğü'nün haberi yok. Velilerin talepleri olabilir ama bizler, yönetmeliği uygulamak zorundayız."

"Pilot uygulamadan da haberimiz yok"

"Geçen dönem pilot olarak bir sınıf oluşturmuşlar, ondan da haberimiz yok. Okul müdürlerinin, yönetmeliğe göre böyle bir yetkileri yok. Geçen dönem açılan sınıf için de soruşturma başlattık. Duyuruda hemen kaldırmalarını söyledik.''

İsmail Akkaya (DHA)