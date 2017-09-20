Konya'da Mistik Müzik Festivali başlayacak

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA\'da Mevlana\'nın doğum yıldönümü nedeniyle düzenlenen \'14\'üncü Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali\' 22 Eylül Cuma günü başlayacak.

Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, mistik müzik festivali öncesi basın toplantısı düzenledi. Festivalin 22 Eylül Cuma günü başlayacağını ve Mevlana\'nın doğum günü olan 30 Eylül günü sona ereceğini belirten Yarar, festivalin Mevlana Kültür Merkezi\'nde gerçekleşeceğini söyledi.

Bu yıl 14\'üncüsü düzenlenen festivale bugüne kadar 43 ülkeden 112 grup ile 500 aşkın sanatçının katıldığını hatırlatan Yarar, \'\'Festivalin 14\'üncü yılında İslam coğrafyasının en batısı ile en doğusundan ekipler ve sanatçılar bizimle birlikte olacak. Makedonya\'dan, Bosna- Hersek\'ten, Azerbaycan\'dan, İran\'dan ve Tunus\'tan katılacak ekipler ve sanatçılara Türkiye içinden farklı tasavvufi geleneklerin zikirleri ve ayinleri eşlik edecek. Bundan önce bazı yıllarda özellikle mistik ekiplerinin yoğun olarak yer aldığı festivalde bu yıl biraz daha kendi geçmişimize geleceğimize dönelim istedik. Bu ve bundan sonraki yıllarda bu dengeyi gözeterek devam edeceğiz\'\' dedi.



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