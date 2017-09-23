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Kültür-Sanat

Konya'da Mistik Müzik Festivali başladı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, Mevlana’nın doğum yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen '14'üncü Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali başladı

23 Eylül 2017 01:01

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'da, Mevlana’nın doğum yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen \'14\'üncü Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali başladı.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Konya\'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Mistik Müzik Festivali\'nin 14\'üncüsü bugün başladı. Mevlana\'nın doğmu günü olan 30 Eylül\'e kadar devam edecek festivalle, Mevlana\'nın sözle ifadesi mümkün olmayan sınırsız aşkına, bütün insanlığı kucaklayan tevazu ve hoşgörüsüne layık bir anma programı hedeflenmekte. Ayrıca mistik müzik yoluyla farklı kültürleri tanıtmayı, geleneksel mistik müziklere, popüler unsurlara karışmadan, otantik yapıları ve özellikleri korunarak var olabilecekleri bir kültür ortamı sağlamak amaçlanıyor. Yerli ve yabancı çok sayıda davetli, ilk günde sahneye çıkan Mavera Müzik Topluluğu tarafından orjinal sazlar ve seslerle icra edilen tekke musikisi ile Osmanlı\'nın askeri müziği mehterin manevi ve müzikal duyarlılığındaki birlikteliği işleyen ezgileriyle keyif dolu anlar yaşadı.
Fetsitval boyunca, 23 Eylül\'de Hz. Hamza Topluluğu, 24 Eylül\'de Miralem Miralemov, 25 Eylül\'de Geleneksel Sufi Ayinler Topluluğu, 26 Eylül\'de Mesut Kurtiş, 27 Eylül\'de Urfa Ahengi Topluluğu, 28 Eylül\'de Mahsa-Marjan Vahdat ve Coşkun Karademir, 29 Eylül\'de Dorsaf Hamdani ve 30 Eylül\'de Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu sahneye çıkacak.

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