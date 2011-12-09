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Konya'da minibüs kamyona çarptı: 4 ölü, 17 yaralı KONYA (A.A) 

09 Aralık 2011 05:19

-Konya'da minibüs kamyona çarptı: 4 ölü, 17 yaralı KONYA (A.A) - 09.12.2011 - Diyarbakır'daki akrabalarının düğününe gitmek için İzmir'den yola çıktıkları minibüsün Konya'da bir kamyona çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, İbrahim Halil Demirtekin, İzmir'den 27 BS 270 plakalı minibüsle akrabalarını da yanına alarak Diyarbakır'daki düğüne gitmek üzere yola çıktı. Demirtekin idaresindeki 27 BS 270 plakalı minibüs, Konya-Afyonkarahisar karayolu kent girişinde, Selahattin C. yönetimindeki 43 KL 699 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre, minibüste bulunan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Aralarında hayati tehlikeleri de bulunan yaralılar Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ölenler arasında düğünü olacak gencin ağabeyinin de bulunduğu bildirildi. Bu arada kazadan yara almadan kurtulan Hekim Erdem (31), telefonla aradığı yakınlarına, ''Kaza yaptık. Ölenler var. Konya girişine gelin'' diyerek gözyaşlarına boğuldu. Öte yandan otopsi için Konya Numune Hastanesine kaldırılmak üzere cenaze aracına yerleştirilen cesetlerden birinin üzerinde bulunan cep telefonu çaldı. Bu sırada polislerde biri çalan telefonu Hekim Erdem'e verdi.

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