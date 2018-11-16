Konya'da merdivenleri çöken üst geçit yıkıldı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da dün merdivenlerinin çökmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı yaya üst geçidi iş makineleriyle yıkıldı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir Çevreyolu Caddesi okullar bölgesindeki yaya üst geçidinde meydana geldi. Üzerinde yayalar yürüdüğü sırada üst geçidin ayaklarından birinin merdivenlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi. Çökme esnasında merdivenlerde olan 1\'i çocuk 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, iftaiye, ambulans ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Göçen merdivenin altında inceleme yapan iftaiye ekibi, enkaz altında kimsenin olmadığını tespit etti. Kaza sonrası köprünün çökme ihtimaline karşın çevreyolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

İŞ MAKİNELERİYLE YIKILDI

Olaydan sonra çalışma başlatan Konya Büyükşehir Belediyesi, çevreyolunun trafiğe kapatılmasının ardından iş makineleriyle 25 yıllık üsk geçidi yıktı. Saatler süren çalışmanın sonunda yol trafiğe açıldı. Olayda yaralanan 2 kişinin de durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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