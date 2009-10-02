Konya'da Mavi Tünel inşaatında iş kazası: 1 ölü



Konya Ovaları Projesi (KOP) kapsamında devam eden Mavi Tünel inşaatında meydana gelen iş kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Bozkır ilçesine bağlı Kuşca köyü sınırları içindeki Mavi Tünel inşaat alanında, açılma işlemi devam eden tünel içerisinden vagonlarla taş malzeme çıkarılırken, makinist Safi Demir (42), pimi çekilen vagonun diğer vagona çarpması sonucu, vagonların arasına sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan bir işçinin de Bozkır Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.



