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Spor

Konya'da maç öncesi TOMA'lı müdahale

Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ / Konya,(DHA) - ATİKER Konyaspor-Göztepe maçı öncesi misafir takım giriş kısmına geçmeye çalışan taraftarlara polis TOMA ile müdahale etti

12 Mayıs 2018 21:08

Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ / Konya,(DHA) - ATİKER Konyaspor-Göztepe maçı öncesi misafir takım giriş kısmına geçmeye çalışan taraftarlara polis TOMA ile müdahale etti.
Spor Toto Süper Lig\'in 33\'üncü haftasında sahasında Göztepe\'yi konuk edecek Atiker Konyaspor takımı stadyuma geldi. Yeşil beyazlı kafileyi stadyum önünde binlerce taraftar karşıladı. Taraftarlar arasında bulunan Eskişehirspor ve Adana Demirspor taraftarları da yeşil beyazlılara tezahüratlarla destek verdi. Takımın stadyuma girmesinin ardından binlerce taraftar misafir takım seyirci girişinin olduğu bölüme yöneldi. Polis, uyarılarına aldırış etmeyen taraftarlara TOMA ile su sıkarak müdahale etti. Taraftarlar daha sonra sloganlar atarak dağıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Tomanın taraftarlara su sıkması
- Taraftarların kaçışması
- Taraftarların Konyaspor\'u karşılaması
- Genel ve detaylar

(FOTOĞRAFLI)

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