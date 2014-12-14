Konya'da korkunç cinayet; anne 52, kızı 11 yerinden bıçaklanmış

Konya'nın Ilgın ilçesinde kendilerinden haber alınamayan 38 yaşındaki anne Fatma Geçitli, vücudunun çeşitli yerlerinden 52 bıçak darbesiyle ve 11 yaşındaki kızı Betül Geçitli de 11 yerinden bıçaklanarak ölü halde bulundu. Gözleri önünde annesi öldürülen Betül'ün, korkup yatağına girip yorganın altına gizlendiği sırada öldürüldüğü tespit edildi.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, katliamı gerçekleştiren saldırganın hırsızlık amaçlı eve girdiği üzerinde duran jandarma, 1 kişi olduğu tahmin edilen saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Ilgın'ın eskiden köy statüsüne olan Göstere Mahallesi'nde alt katı kiler olarak kullanılan 2 katlı müstakil evde oturan 2 çocuk annesi Fatma Geçitli ve 6'ıncı sınıf öğrencisi kızı Betül Geçitli, geçen cuma günü akşam amca çocuklarına misafirliğe gitti. Gece eve dönün anne ve kız, kıyafetlerini değiştirip yatmaya hazırlandıkları sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi önce anne Fatma Geçitli'yi defalarca bıçakladı. Ardından da gözler önünde annesi öldürülen ve korkup yatağına girip yorganın altına gizlenen Betül'ü bıçaklayıp kaçtı.

Üniversitede okuyan oğlu annesine ulaşamayınca katliam ortaya çıktı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi 22 yaşındaki İlyas Geçitli, annesi Fatma Geçitli'yi telefonla arayıp ulaşamaması üzerine dün akşam saatlerinde aynı köyde oturan amcası Osman Geçitli'ye haber verdi. Eve giden Osman Geçitli, zili çalıp kapıyı açan olmayınca evin arkasında havalandırmak için bırakılan camı olmayan pencereden bir çocuğun içeri girmesini sağladı. İçerideki manzarayı gören küçük çocuk dışarı çıkıp Osman Geçitli 'ye, anne ve kızın hareketsiz halde yattığını söyledi. Sobadan zehirlenmiş olabileceğini tahmin eden Osman Geçitli de, jandarma ve 112 acil servise haber verdi.

Anne 52, kızı 11 yerinden bıçaklamış

Eve gelen Jandarma ve sağlık görevlileri, içeride girdiğinde anne ve kızını oturma odasında hunharca öldürülmüş olarak buldu. Evin dağınık olması üzerine 1 kişi olduğu tahmin edilen saldırganın, hırsızlık amaçlı eve girdiği üzerinde duran jandarma, Fatma Geçitli'nin 52, yorgan altına saklanan Betül'ün de 11 bıçak darbesiyle öldürüldüğünü saptadı. Şüphelinin ise evin arkasında havalandırılmak için bırakılan camı olmayan pencereden girdiği üzerinde durulurken, kadının ise saldırgana karşı direndiği tespit edildi. Jandarma, evde çalınan para ve eşyanın olmadığını belirlerken, evde de her hangi bir paranın bulunmadığını ve ailenin birikimi olan bir miktar paranın ise banka hesabında yatırılmış olduğu belirtildi.

Anne ve kızın cesedi otopsi için Ilgın Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Katliamın haberine alan ve gece yarası arkadaşlarıyla birlikte memleketine gelen İlyas Geçitli'nin ise güçlükle ayakta durabildiği gözlendi.

Fatma Geçitli'nin eşi Haziret Geçitli'nin ise yaklaşık 8 yıldır Katar'da inşaatlarda çalıştığı ve acı haberin ardından Türkiye'ye dönmek üzere yola çıktığı belirtildi. Anne ve kızın cenazesinin ise bugün defnedilmesi bekleniyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.