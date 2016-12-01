T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Konya'da kız öğrenci yurdunda yangın

Elektirik kontağından çıkan yangında dumandan etkilenen 2 öğrenci ambulansta tedavi edildi

01 Aralık 2016 23:31

Konya'da bir lisenin kız öğrenci yurdunda yangın çıktı. Elektirik kontağından çıkan yangına itfaiye kısa sürede müdahale etti. Yangın esnasında yemekte olan öğrenciler güvenli şekilde tahliye edilirken dumandan etkilenen 2 öğrenci ambulansta tedavi edildi.

Yangın, saat 18.00 sıralarında merkez Karatay İlçesi Akabe Mahallesi Alaaddin Kap Caddesi üzerinde bulunan Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi’nin 4 katlı kızpansiyonunun da meydana geldi. 3’üncü kattaki bir öğrenci odasında  iddiaya göre elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı.

O sırada giriş kattaki  yemekhanede yemek yiyen öğrenciler, duman kokusunu aldı. Binayı kontrol edip, yangını fark ettiklerinde itfaiyeye haber verildi. Pansiyonda bulunan bütün öğrenciler, öğretmenleri tarafından binadan tahliye edildi.

İhbar üzerine okula gelen itfaiye ekipler alevleri kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen ve gözyaşlarına hakim olamayan 2 öğrenciye ise olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi.

ETİKETLER

Konyakız öğrenci yurduyangın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24