Konya'da kız öğrenci yurdunda yangın

Konya'da bir lisenin kız öğrenci yurdunda yangın çıktı. Elektirik kontağından çıkan yangına itfaiye kısa sürede müdahale etti. Yangın esnasında yemekte olan öğrenciler güvenli şekilde tahliye edilirken dumandan etkilenen 2 öğrenci ambulansta tedavi edildi.

Yangın, saat 18.00 sıralarında merkez Karatay İlçesi Akabe Mahallesi Alaaddin Kap Caddesi üzerinde bulunan Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi’nin 4 katlı kızpansiyonunun da meydana geldi. 3’üncü kattaki bir öğrenci odasında iddiaya göre elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı.

O sırada giriş kattaki yemekhanede yemek yiyen öğrenciler, duman kokusunu aldı. Binayı kontrol edip, yangını fark ettiklerinde itfaiyeye haber verildi. Pansiyonda bulunan bütün öğrenciler, öğretmenleri tarafından binadan tahliye edildi.

İhbar üzerine okula gelen itfaiye ekipler alevleri kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen ve gözyaşlarına hakim olamayan 2 öğrenciye ise olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi.