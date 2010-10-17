T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Konya'da kaza: 4 ölü

Konya'nın Ereğli İlçesi'nde kamyondan düşen buhar kazanına çarpıp şarampole yuvarladıktan sonra alev alan otomobildeki 4 kişi yanarak can verdi.

17 Ekim 2010 03:00

T24- Konya'nın Ereğli İlçesi'nde kamyondan düşen buhar kazanına çarpıp şarampole yuvarladıktan sonra alev alan otomobildeki 4 kişi yanarak can verdi.


Konya'da kaza: 4 ölüKaza, bugün saat 03.00 sıralarında Ereğli- Karapınar Karayolu'nun 12'nci kilometresinde, Sazgeçit Kasabası yakınlarında meydana geldi. Konya yönünden Ereğli yönüne giden 43 yaşındaki Mustafa Gökçe yönetimindeki kamyon, kontrolden çıkıp orta refuje girince, kasasında bulunan buhar kazanı, sarsıntı nedeniyle yola düştü. Bu sırada karşı yönden gelen henüz sürücüsü belirlenemeyen 21 GN 044 plakalı otomobil de yol üzerinde yuvarlanan buhar kazanına çarptı, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.


LPG'li olduğu belirlenen otomobil, kazanın ardından yanmaya başladı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobildeki 4 kişi yanarak can verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yanan otomobili söndürdü. Araçtan çıkarılan cesetler, Ereğli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.


Olay sonrası kamyon sürücüsü Mustafa Gökçe ile yanındaki 48 yaşındaki Mehmet Kalem'i gözaltına alan jandarma ekipleri, yaşamını yitiren 4 kişinin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24