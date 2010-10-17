Konya'da kaza: 4 ölü

T24- Konya'nın Ereğli İlçesi'nde kamyondan düşen buhar kazanına çarpıp şarampole yuvarladıktan sonra alev alan otomobildeki 4 kişi yanarak can verdi.



Kaza, bugün saat 03.00 sıralarında Ereğli- Karapınar Karayolu'nun 12'nci kilometresinde, Sazgeçit Kasabası yakınlarında meydana geldi. Konya yönünden Ereğli yönüne giden 43 yaşındaki Mustafa Gökçe yönetimindeki kamyon, kontrolden çıkıp orta refuje girince, kasasında bulunan buhar kazanı, sarsıntı nedeniyle yola düştü. Bu sırada karşı yönden gelen henüz sürücüsü belirlenemeyen 21 GN 044 plakalı otomobil de yol üzerinde yuvarlanan buhar kazanına çarptı, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.





LPG'li olduğu belirlenen otomobil, kazanın ardından yanmaya başladı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobildeki 4 kişi yanarak can verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yanan otomobili söndürdü. Araçtan çıkarılan cesetler, Ereğli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.



Olay sonrası kamyon sürücüsü Mustafa Gökçe ile yanındaki 48 yaşındaki Mehmet Kalem'i gözaltına alan jandarma ekipleri, yaşamını yitiren 4 kişinin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.



