Konya'da kalbinden bıçaklanıp sokağa bırakılan genç yaşamını yitirdi

Konya merkez Meram ilçesi Mehmet Vehbi Mahallesi Ressam Şefik Sokak içerisinde meydana gelen olayda, iddiaya göre 21 yaşındaki Muhammet Gültekin kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından bir otomobil içerisinde kalbinden bıçaklandıktan sonra sokağa atıldı.

Şüpheliler otomobille kaçarken Gültekin kanlar içerisinde yerde kaldı. Gültekin'i gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ekibi ve polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kalbi duran Gültekin'i kalp masajı ile tekrar hayata döndürdü. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Gültekin'in hastanede duran kalbi ikinci kez çalıştırıldı.

Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Gültekin kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan otomobili belirleyen ekipler şüphelileri yakalamak için kent giriş çıkışlarında güvenlik önlemlerini artırdı.

Olayı anlatan bir görgü tanığı ise "5-6 kişi vardı. Çocuk imdat, yetişin beni bıçakladılar diye bağırdı. Sonra arabadan atıp gittiler" dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.