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Konya'da hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA) - KONYA'nın Seydişehir İlçesi'nde, kontrolden çıkan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi, yaralandı

16 Ekim 2017 19:34

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA) - KONYA\'nın Seydişehir İlçesi\'nde, kontrolden çıkan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi, yaralandı.
Kaza, bugün saat 14.30 sıralarında, Seydişehir-Konya karayolunun 25\'inci kilometresinde meydana geldi. Ferhat Yumuş\'un kullandığı 06 BR 317 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada yaralanan ve aracın içinde sıkışan Yumuş, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Sürücü Yumuş, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.   

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