Konya'da genç kız girdiği banyoda öldü





Edinilen bilgiye göre, Hadim ilçesinden, merkez Meram ilçesi Aşkan Mahallesi'ndeki teyzesinin evine ziyarete gelen Elif Çingür, duş almak için girdiği banyoda bir anda yere yığıldı.



Gürültüyü duyarak içeri giren yakınları 24 yaşındaki genç kızın cansız bedeniyle karşılaştı.



Düğün hazırlıkları yapan ve 1 ay sonra evleneceği öğrenilen Çingür'ün cesedi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.



Aşırı kiloları nedeniyle hormon tedavisi gördüğü öğrenilen Çingür'ün kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılacağı bildirildi.

