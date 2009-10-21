Konya'da garip bir 'Çevre Sağlığı' dersi

Konya'da lise öğrencilerine 'Çevre Sağlığı' dersinde cam temizliği yaptırıldı. Öğrencilerin hayatlarını tehlikeye atacak bir biçimde pencere dışına çıkmaları çok tartışılacağa benziyor







Konya Atatürk Sağlık Meslek Lisesi 3'üncü sınıf öğrencileri, ‘Çevre Sağlığı' dersinde, camdan sarkarak, binanın 3'üncü katındaki sınıflarının camlarını temizledi.

Öğrencilerin temizlik yaptığı sınıfta yeni eğitim-öğretim görmeye başlayacakları ve sınıfın daha önce yatakhane olarak kullanıldığı bildirildi. Temizlik sırasında Çevre Sağlı öğretmeni Sultan Kurtuluş da elinde bezle temizlik yaptı.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak yatılı eğitim- öğretim veren Atatürk Sağlık Meslek Lisesi, 2006 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na devredildi. 605 öğrencinin eğitim gördüğü lisede, yataklı bölümler bu yıl sınıf olarak kullanılmaya başladı. Lise 3'üncü sınıf öğrencileri de Çevre Sağlığı dersinde, yeni kullanmaya başlayacakları 3'üncü kattaki sınıflarına çıkarak temizlik yaptı. Bazı öğrenciler, pencerenin yaklaşık 15 santimetre enindeki pervazına basıp, dışarı sarkarak camları temizledi.

Temizlik sırasında Çevre Sağlık öğretmeni Sultan Kurtuluş da elinde bezle sınıf içinde temizlik yaparak öğrencilere eşlik etti. Okul Müdürü Osman Kabalak, öğrencilerin temizlik yaptığından haberi olmadığını belirtirken, “Bu sabah öğrenciler bana gelip, ‘Sınıflarımızı temizleyelim’ dedi. Kendilerine ileriki günlerde temizlikçi tutup, konuyu halledeceğimi söyledim. Onların şuanda temizlik yaptığımdan haberim yok. Çocuklar vicdanen rahatsızlık duydukları için böyle birşey yapmışlar” dedi.

Lisede 1 temizlik görevlisinin bulunduğu belirtildi.