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Konya'da Galatasaraylı üniversite öğrencisine saldırıya soruşturma (2)

TARAFTARA SALDIRAN 4 KİŞİ, GÖZALTINDA Konya'da Galatasaray taraftarı üniversite öğrencisi Hakan Karaoğlu'nun, Konyasporlu bir grup taraftarın saldırısına uğramasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, saldırganların kimliği belirlendi

16 Ekim 2017 18:45

TARAFTARA SALDIRAN 4 KİŞİ, GÖZALTINDA
Konya\'da Galatasaray taraftarı üniversite öğrencisi Hakan Karaoğlu\'nun, Konyasporlu bir grup taraftarın saldırısına uğramasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, saldırganların kimliği belirlendi. Olayla ilgili 4 kişi, gözaltına alındı. 
Asayiş Şubesi Gasp Büro amirliği ekipleri, Karaoğlu\'na saldırıp, elindeki poşetin içinde bulunan sarı-kırımızı formayı zorla alarak, yakan ve  Karaoğlu\'nu döven 18 yaşındaki S.T., 15 yaşındaki M.K.C., 17 yaşındaki A.U. ve 20 yaşındaki E.F.\'yi \'gasp ve kasten yaralama\' suçundan gözaltına aldı. Saldırıya uğrayan Karaoğlu\'nun, saldırının ardından sağlık kontrolü için hastaneye ya da polise şikayete gitmediği öğrenildi. Karaoğlu\'nun, soruşturma başlatıldıktan sonra ifadesinde saldırganlardan şikayetçi olduğu belirtildi.
Saldırıya uğrayan Hakan Karaoğlu\'nu dün gece evinde ziyaret eden Konyaspor Nalçacılar Taraftar Derneği Başkanı İbrahim Apalı, böyle bir saldırıya şiddetle karşı çıktıklarını belirtti. Apalı, yaşanan olayla ilgili şöyle konuştu:
\'\'Saldırıya uğrayan kardeşimiz. Muğla\'dan yeni gelmiş Selçuk Üniversitesi birinci sınıf öğrencisidir. Dün gece evine gidip, özür diledik. Böyle bir olayı tasvip etmediğimizi belirttik. Bu saldırı kendisini bilmeyen bir kaç kişi tarafından yapılmıştır. Bunun tüm Konya ve Konyaspor\'a mal edilmesi bizleri derinden üzdü. Özellikle maç cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçta bunun gerçekleşmesinde kasıt olduğunu düşünüyoruz. Bizler taraftar derneği olarak Mevlana şehrine yakışır bir şekilde son 3 yıldır tribünde dahi küfür etmeden takımımızı destekliyoruz. Saldırıya uğrayan Hakan arkadaşımızda bu durumdan rahatsız ve mahçup. Onu UEFA maçımıza davet etti. Galatasaray formasıyla onu konuk edeceğiz. Tüm Galatasaraylılar ve spor camiasından da özür dileriz.\'\' 

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