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Konya'da FETÖ'nün askeriyedeki yapılanması davasında 16 sanığa hapis

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeriyedeki yapılanmasına yönelik davada, 16 sanığa 6 yıl 10 ay 15 gün ila 19 yıl 4 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları verildi

31 Mayıs 2018 21:44

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) askeriyedeki yapılanmasına yönelik davada, 16 sanığa 6 yıl 10 ay 15 gün ila 19 yıl 4 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları verildi. 15 sanık ise beraat etti.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 3\'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı\'nda görevli askeri personel ile Muharebe Arama Kurtarma timinde görev yapan 7\'si tutuklu, 31 sanığın yargılandığı davanın son duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, sanık avukatları ve aileleri katıldı. Konya 6\'ncı Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada, sanıkların son savunmalarının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, 16 sanığa \'örgüt üyeliği ve darbeye teşebbüse yardım\' suçlarından 6 yıl 10 ay 15 gün ile 19 yıl 4 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları verdi. Aralarında tutuklu sanıklardan 3\'ünün de bulunduğu 15 kişi ise beraat etti.

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