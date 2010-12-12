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Yaşam

Konya'da eğitime kar engeli

Yoğun kar yağışı nedeniyle Konya'nın Beyşehir, Derebucak ve Bozkır ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi.

12 Aralık 2010 02:00

T24 - Yoğun kar yağışı nedeniyle Konya'nın Beyşehir, Derebucak ve Bozkır ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi.


Derebucak, Bozkır ve Beyşehir ilçe merkezinde kar kalınlığının 30 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi. 


Beyşehir Kaymakam Vekili ve Derebucak Kaymakamı İsmail Baş, yaptığı açıklamada, etkili kar yağışı nedeniyle Beyşehir ve Derebucak ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildiğini bildirdi.


Kar yağışı nedeniyle köy yollarının büyük bölümünün ulaşıma kapandığını ifade eden Baş, ''Köy yollarımızın ilçe merkezlerimizle bağlantısının yeniden sağlanabilmesi için yürütülen çalışmalara hız kesmeden devam ediliyor'' dedi.


Bu arada kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı Bozkır ilçesinde de ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi. 


Yetkililer, sürücülerin zincirsiz yola çıkmamalarını ve araçlarında çekme halatı bulundurmalarını istediler.


Öte yandan Hadim ilçesinde de dün gece başlayan ve halen devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.


Hadim'e bağlı köy ve beldelerde ulaşım güçlükle sağlanırken, karayolları ekiplerinin kar temizleme çalışmaları sürüyor.

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